Mann parkt Streifenwagen zu und schlägt auf Polizistin ein: Jetzt kommt es für ihn richtig dicke

Wuppertal - In Wuppertal hat ein Mann (55) erst absichtlich ein Einsatzfahrzeug der Polizei blockiert und ist anschließend auch noch handgreiflich gegenüber einer Beamtin geworden. Die Aktion kam den 55-Jährigen teuer zu stehen!

Die Polizisten hatten ihren Streifenwagen vor der Garagenzufahrt des 55-Jährigen abgestellt, woraufhin bei dem Mann offensichtlich sämtliche Sicherungen durchbrannten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am Freitag berichtete, waren die Beamten zu einem Einsatz in der Straße Rauental ausgerückt und hatten ihren Streifenwagen dabei vor der dort gelegenen Garagenzufahrt des 55-Jährigen geparkt, was dem Mann offensichtlich gehörig gegen den Strich ging.

Als die Beamten nämlich wenig später zu ihrem Einsatzfahrzeug zurückkehrten, war dieses durch den Wuppertaler zugeparkt worden, während von dem Mann selbst jede Spur fehlte.

Obwohl die Polizisten, die zu einem Folgeeinsatz aufbrechen wollten, das Martinshorn einschalteten, um auf die Situation aufmerksam zu machen, kehrte der 55-Jährige erst nach etwa 15 Minuten zu seinem Wagen zurück. Einsichtig zeigte er sich dabei nicht, ganz im Gegenteil!

Beim anschließenden Versuch der Beamten, die Situation verbal zu klären, schlug der Mann nämlich prompt auf eine Polizistin ein, woraufhin er gefesselt werden musste. "Dabei leistete er weiterhin Widerstand, bei dem ein weiterer Polizist eine leichte Verletzung erlitt", schilderte der Sprecher.