Mann rastet in Autohaus komplett aus - Mitarbeiterin verletzt

Schmalkalden - Ein Mann ist in einem Autohaus mit Werkstatt in Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) komplett ausgerastet. Eine Mitarbeiterin wurde verletzt.

Eine Mitarbeiterin des Autohauses wurde laut Polizei leicht verletzt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Mann (65) an seinem Fahrzeug die Zurücksetzung der Service-Anzeige verlangt, da er die Arbeiten in seiner heimischen Garage selbst durchgeführt habe.

Der Mann rastete den Angaben zufolge komplett aus, nachdem ihm "freundlich" erklärt wurde, dass das nicht möglich sei. Er habe die Mitarbeiter des Autohauses beschimpft und beleidigt, hieß es.

Zudem habe er Werbeaufsteller umgeworfen und Werbeflyer umhergeworfen - "wobei er eine Mitarbeiterin traf und dabei leicht verletzte", so die Uniformierten.

Anschließend habe der zunächst namentlich nicht bekannte Mann das Autohaus wieder verlassen.