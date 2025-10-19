Mann rastet in Wiesbaden völlig aus: Polizei muss Taser einsetzen

Wiesbaden - Aufregung in der Wiesbadener Innenstadt: Ein 47 Jahre alter Mann hat Polizeibeamte massiv bedroht. Er konnte erst mit einem Taser gestoppt werden. Auch nach seiner Festnahme leistet er weiter erheblichen Widerstand.

Die Polizeikräfte hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mitteilte, waren Einsatzkräfte, die im Bereich der Bleichstraße am Freitag gegen 20.10 Uhr ein Auto kontrollierten, von Passanten auf eine körperliche Auseinandersetzung hingewiesen worden. In jene waren eine Frau (43) und der 47-Jährige verwickelt.

Die 43-Jährige hielt eine zerbrochene Glasflasche in der Hand. Sie ließ sich widerstandslos festnehmen.

Deutlich schwieriger gestaltete sich dies bei dem 47-Jährigen, der während der Maßnahme zu Fuß in Richtung Bleichstraße gelaufen war. Denn statt zu kooperieren, wurde er aggressiv und drohte damit, die Beamten anzugreifen und dabei zu verletzen.

Trotz Androhung eines Taser-Einsatzes wollte er seine Worte in die Tat umsetzen, weshalb der Taser genutzt wurde.