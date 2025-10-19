Mann rastet in Wiesbaden völlig aus: Polizei muss Taser einsetzen
Wiesbaden - Aufregung in der Wiesbadener Innenstadt: Ein 47 Jahre alter Mann hat Polizeibeamte massiv bedroht. Er konnte erst mit einem Taser gestoppt werden. Auch nach seiner Festnahme leistet er weiter erheblichen Widerstand.
Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mitteilte, waren Einsatzkräfte, die im Bereich der Bleichstraße am Freitag gegen 20.10 Uhr ein Auto kontrollierten, von Passanten auf eine körperliche Auseinandersetzung hingewiesen worden. In jene waren eine Frau (43) und der 47-Jährige verwickelt.
Die 43-Jährige hielt eine zerbrochene Glasflasche in der Hand. Sie ließ sich widerstandslos festnehmen.
Deutlich schwieriger gestaltete sich dies bei dem 47-Jährigen, der während der Maßnahme zu Fuß in Richtung Bleichstraße gelaufen war. Denn statt zu kooperieren, wurde er aggressiv und drohte damit, die Beamten anzugreifen und dabei zu verletzen.
Trotz Androhung eines Taser-Einsatzes wollte er seine Worte in die Tat umsetzen, weshalb der Taser genutzt wurde.
Mann leistet auch nach Festnahme erheblichen Widerstand, spuckt Polizeibeamten ins Gesicht
Anschließend konnte der Wiesbadener festgenommen werden. Trotz eingesetzter Fesseln versucht er weiterhin, die Beamten zu schlagen und zu treten. Darüber hinaus spuckte er einem Polizisten ins Gesicht und warf mit Beleidigungen um sich.
Die Konsequenz: Gegen die 43-Jährige, die ebenso aus Wiesbaden stammt, und den 47-Jährigen wurden jeweils Strafanzeigen wegen Körperverletzung gestellt. Der Mann muss sich zusätzlich wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs verantworten.
Zeuginnen und Zeugen des Zwischenfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06113452240 zu melden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa