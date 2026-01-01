Mann sägt Weihnachtsbaum auf Marktplatz in Sachsen mit Kettensäge an

Döbeln - Im sächsischen Döbeln soll in der Silvesternacht ein Mann (40) den Weihnachtsbaum auf dem Obermarkt angesägt haben.

Auf den Weihnachtsbaum auf dem Obermarkt hatte es der Mann offenbar abgesehen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der 40-Jährige wird laut Polizei verdächtigt, gegen 1 Uhr den Baum mit einer Kettensäge zu mindestens einem Viertel angesägt zu haben.

Außerdem fanden die Polizisten dort noch einen illegalen Böller ohne Prüfzeichen, den der Mann offenbar unter dem Baum zünden wollte.

Auch eine geringe Menge Crystal hatte der 40-Jährige bei sich.

"Zur Prüfung der Standfestigkeit des angesägten Weihnachtsbaumes wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor", teilte die Polizei weiter mit.