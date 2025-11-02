Mann schießt 21-Jährigem vor Disco ins Gesicht: Videos helfen bei der Tätersuche

Nürnberg - Ein Mann soll einem 21-Jährigen vor einer Diskothek in Nürnberg mit einer Reizgaspistole ins Gesicht geschossen und ihn sowie vier umstehende Menschen mit dem Gas verletzt haben.

Weil sich der Mann bei seiner Festnahme wehrte, mussten ihm Handschellen angelegt werden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der 22-Jährige zunächst und wurde später zu Hause vorläufig festgenommen. Die beiden Männer hatten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Diskothek gestritten.

In der Folge soll der 21-Jährige ersten Erkenntnissen nach versucht haben, den 22-Jährigen zu schlagen. Dieser habe ausweichen können und soll seinem Kontrahenten anschließend ins Gesicht geschossen haben.

Der 21-Jährige kam mit blutenden Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, das er noch in derselben Nacht wieder verlassen konnte. Durch das Reizgas erlitten vier umstehende Menschen Augenreizungen. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Auf Videoaufzeichnungen des Clubs konnten Polizisten den Beschuldigten identifizieren. Bei der Festnahme wenig später soll er Widerstand geleistet haben. Daraufhin sollen ihm Familienmitglieder zu Hilfe geeilt sein. Letztlich wurden dem Beschuldigten sowie dessen Vater den Angaben zufolge Handfesseln angelegt. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.