Mann schlägt auf eigenes Auto ein: Seine Erklärung überrascht
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Rosenheim - Ein betrunkener Mann randalierte am späten Dienstagabend und überraschte die Einsatzkräfte mit seiner Erklärung.
Wie die Polizei mitteilte, riefen Anwohner gegen 23.45 Uhr in Rosenheim die Polizei, weil ein Mann mehrfach auf ein geparktes Auto einschlug und dagegen trat.
Beamte trafen vor Ort auf einen 47-Jährigen, der bereits auf dem Fahrersitz des Autos saß und den Zündschlüssel zum Start in der Hand hielt.
Wie sich herausstellte, hatte er auf sein eigenes Auto eingeschlagen. Seine Erklärung: "Bin heute gut drauf."
Ein Atemalkoholtest ergab über 1,50 Promille. Um eine Fahrt zu verhindern, wurden die Autoschlüssel des Betrunkenen sichergestellt, so die Polizei.
Titelfoto: David Inderlied/dpa