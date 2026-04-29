Mann schlägt auf eigenes Auto ein: Seine Erklärung überrascht

Rosenheim - Ein betrunkener Mann randalierte am späten Dienstagabend und überraschte die Einsatzkräfte mit seiner Erklärung.

Die Polizei verhinderte, dass ein Mann in Rosenheim betrunken Auto fuhr. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, riefen Anwohner gegen 23.45 Uhr in Rosenheim die Polizei, weil ein Mann mehrfach auf ein geparktes Auto einschlug und dagegen trat.

Beamte trafen vor Ort auf einen 47-Jährigen, der bereits auf dem Fahrersitz des Autos saß und den Zündschlüssel zum Start in der Hand hielt.

Wie sich herausstellte, hatte er auf sein eigenes Auto eingeschlagen. Seine Erklärung: "Bin heute gut drauf."