Streit im Discounter eskaliert: Mann drängelt an Kasse, dann fliegen die Fäuste

Nürnberg - Nach einer Schlägerei in einem Discounter im Nürnberger Hauptbahnhof ermittelt die Polizei gegen zwei Frauen und einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich im Nürnberger Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Daniel Karmann/dpa

Laut Angaben der Bundespolizei warteten zwei Frauen am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr an der Kasse des Discounters. Als ein 61-Jähriger an ihnen vorbeigehen wollte, entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit, der aber schnell in Gewalt ausuferte.

Demnach schubsten die beiden 50 und 39 Jahre alten Frauen den Mann. Der schlug daraufhin der 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Die Frau erlitt dadurch eine Schwellung und eine blutende Kratzwunde an der linken Wange.

Anschließend schlugen beide Frauen mehrfach auf den Mann ein.

Ein Mitarbeiter des Supermarkts alarmierte die Bundespolizei, die alle Beteiligten noch vor Ort vorläufig festnehmen konnte.