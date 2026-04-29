Zwischen Handtüchern im Kofferraum: Zoll macht brisanten Waffenfund

Kleinlangheim - Zollbeamte entdecken in Unterfranken ein geladenes Gewehr in einem Wagen und der Fahrer hat für den Transport keine Papiere. Was steckt hinter dem Fund?

Auf der A3 bei Kleinlangheim wurde in einem Auto ein illegal mitgeführtes Gewehr gefunden und sichergestellt. © Montage: 123rf/teka77, Hauptzollamt Schweinfurt,

Wie das Hauptzollamt Schweinfurt berichtet, haben Beamte ein funktionsfähiges Gewehr ungesichert im Kofferraum eines Wagens gefunden.

Die Waffe sei in einem Karton und unter mehreren Handtüchern transportiert worden, hieß es.

Den Angaben nach wurde der Fahrer auf der A3 bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) kontrolliert. Der Mann habe angegeben, in Richtung Bergtheim (Landkreis Würzburg) zu fahren.

Die Frage nach Waffen, Betäubungsmitteln und anderen Waren habe der Mann verneint.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten das funktionsfähige Mehrladegewehr allerdings schnell: Es lag demnach unter Handtüchern im Kofferraum und war nicht sicher verwahrt.