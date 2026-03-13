Mann setzt sich besoffen ins Auto und zeigt Fahrt im Livestream

Bünde - Was einem 34-Jährigen viele Zuschauer beschert haben dürfte, zieht nun eine Strafanzeige nach sich.

Auf den 34-Jährigen wartet jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bünde (Kreis Herford) hat ein betrunkener Mann seine Autofahrt live gestreamt.

Wie die Polizei mitteilte, konnten Zuschauer auf einem sozialen Netzwerk die Fahrt des 34-Jährigen beobachten und erkennen, dass dieser betrunken war.

Zeugen alarmierten die Polizei, die das Auto in einem absoluten Halteverbot parkend fand. Der Fahrer hatte sich mittlerweile auf den Beifahrersitz gesetzt.

Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 34-Jährigen hätte es aufgrund der Videoübertragung nicht gegeben, so die Polizei weiter.