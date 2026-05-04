Mann sitzt mit Ex-Freundin im Stau fest und ruft die Polizei: Das ist der Grund

Hain (Landkreis Nordhausen) - Am Montagmorgen ging gegen 4.30 Uhr ein Anruf bei der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei ein, weil ein Mann zusammen mit seiner Ex-Partnerin im Stau stand.

Am Montagmorgen ging bei der Polizei wegen eines Streits im Auto zwischen einem Ex-Paar ein Anruf ein. (Symbolfoto) © 123rf/ liudmilachernetska

Der 40-jährige Autofahrer stand laut Informationen der Polizei zwischen Sondershausen und Nordhausen wegen eines Schwerlasttransports im Stau.

Im Hintergrund konnte die Polizei eine aufgebrachte Frau hören, die sich als seine Ex-Freundin herausstellte.

Ursache des Streits war eine kürzlich zurückliegende Trennung. Der 40-Jährige wollte der Frau einen letzten Gefallen erweisen und sie nach Hause fahren, weshalb sie schließlich zusammen im Stau endeten.

Da sich der Mann nicht aus der Situation manövrieren konnte, bat er schließlich die Polizei um Hilfe.