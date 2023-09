Mann soll Ex-Freundin bedroht haben: SEK muss kommen

Villingen-Schwenningen - Große Aufruhr im Schwarzwald! Nach einer mutmaßlichen Bedrohungslage hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Mann festgenommen. Sogar ein Spezialeinsatzkommando (SEK) musste anrücken.

Grund des größeren Polizeieinsatzes war eine Bedrohungslage gegen eine 44-jährige Frau. Hierbei soll auch eine Waffe eine Rolle gespielt haben. Die Polizei habe Anhaltspunkte gehabt, dass sich der Verdächtige mit einer Schusswaffe in einer Wohnung in der Hohenkrähenstraße aufhielt.

Am späten gestrigen Dienstagabend mussten Spezialkräfte der Polizei zusammen mit Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei in die Villinger Hohenkrähenstraße ausrücken. Erklärtes Ziel: Die Festnahme eines Mannes.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Eine Schusswaffe konnte hingegen nicht gefunden werden. Der 30-Jährige wurde in eine Arrestzelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.