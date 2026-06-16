Mann stellt sich nach mutmaßlicher Tötung von Angehöriger

Mauerstetten - Im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist am Montagnachmittag eine 57 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In einer Wohnung in Mauerstetten ist eine 57 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich ein 36-Jähriger bereits am Montagvormittag in München den Beamten gestellt.

"Der 36-jährige deutsche Tatverdächtige stellte sich am Vormittag des 15. Juni 2026 in München der Polizei und gab dort an, eine schwere Straftat in Mauerstetten begangen zu haben", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Daraufhin löste die Polizei einen Großeinsatz aus. Einsatzkräfte aus Kaufbeuren und Kempten durchsuchten die Wohnung der Frau und sicherten dort Spuren.

"In der Wohnung wurde die 57-Jährige schließlich tot aufgefunden." Der Tatverdächtige stammt nach Angaben der Ermittler aus dem familiären Umfeld der Frau und war bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der 36-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete seine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.