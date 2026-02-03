Mann sticht auf Frau ein – Polizei stürmt Wohnung

Berlin - Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt führte die Polizei am Montagnachmittag nach Berlin-Weißensee .

Warum der Mann auf die 45-Jährige losging, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Aussagen mehrerer Zeugen kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friesickestraße zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau.



Der 50-Jährige soll die 45-Jährige attackiert und schwer verletzt haben.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte verschafften sich sofort Zugang zu der Wohnung und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Mit mehreren Stichverletzungen wurde die Frau von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Lebensgefahr bestand nach ersten Angaben nicht.