Mann sticht auf Frau ein – Polizei stürmt Wohnung
Berlin - Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt führte die Polizei am Montagnachmittag nach Berlin-Weißensee.
Laut Aussagen mehrerer Zeugen kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friesickestraße zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau.
Der 50-Jährige soll die 45-Jährige attackiert und schwer verletzt haben.
Die hinzugerufenen Einsatzkräfte verschafften sich sofort Zugang zu der Wohnung und nahmen den Tatverdächtigen fest.
Mit mehreren Stichverletzungen wurde die Frau von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Lebensgefahr bestand nach ersten Angaben nicht.
Ein Atemalkoholtest bestätigte die ersten Vermutungen: Der Verdächtige hatte 1,4 Promille intus. Auf der Polizeiwache musste er Fingerabdrücke und Blut abgeben. Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa