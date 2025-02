Mann stürzt mit gestohlenem Motorrad: Was er danach tut, ist absolut verrückt

Werdau - Verrückt! Ein Mann (39) war am gestrigen Freitag in Werdau (Landkreis Zwickau) mit einem gestohlenen Motorrad unterwegs. Plötzlich stürzte er. Als die Rettungskräfte eintrafen, bot sich ihnen ein ungewöhnliches Bild: Der Mann trank am Unfallort Alkohol.