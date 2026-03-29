Mann stundenlang unter Baumstamm eingeklemmt: Passanten retten ihn mit Motorsäge

Baltmannsweiler - Unter einem Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt ist ein Mann in einem abgelegenen Wald im Kreis Esslingen am Samstagnachmittag entdeckt worden.

Ein Mann (52) wurde bei Forstarbeiten unter einem Baumstamm eingeklemmt. Nach seiner Entdeckung kam er schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Bildmontage: Bernd F. Meier/dpa-tmn / Julian Stratenschulte/dpa

Zwei Stunden zuvor habe der 52-Jährige den Stamm bei privaten Forstarbeiten wenden wollen, teilte die Polizei mit. Wegen des steilen Gefälles sei der mehrere Meter lange Baumstamm weggerutscht.

Das Bein des Mannes sei dabei unter dem Baum eingeklemmt worden: Er habe sich nicht selbst befreien können, hieß es weiter.

Am Samstagnachmittag fanden ihn dann zwei Passanten, die bei Baltmannsweiler unterwegs waren.