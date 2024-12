Mann trifft sich in seiner Wohnung mit der Ex: Als deren Freund klingelt, wird es blutig

Landkreis Birkenfeld - In Baumholder ( Rheinland-Pfalz ) ist es zu einem blutigen Beziehungsstreit gekommen. Dabei erlitt ein 47 Jahre alter Mann schwere Stichverletzungen, der 43-jährige Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 43-jährige mutmaßliche Täter konnte noch in der Wohnung des Opfers festgenommen werden. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Passiert ist das Drama bereits in der Nacht auf den vergangenen Samstag (28. Dezember). Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Montag die Tat nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach hatte sich die 46 Jahre alte Ex-Frau des Opfers in der fraglichen Nacht zu Besuch in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz aufgehalten.

Um kurz nach 3 Uhr am Morgen habe es dann an der Haustür geklingelt. Als der Mann öffnete, stand vor ihm der 43-jährige jetzige Lebensgefährte seiner Ex-Frau.

Dieser habe ein Messer bei sich getragen und sofort den 47-Jährigen angegriffen, wobei er seinen Kontrahenten durch mehrere Stich- und Schnittwunden schwer verletzte.

Dann drängte er in die Wohnung und drohte seiner Lebensgefährtin mit dem Tode. Der 46-Jährigen gelang es aber, unverletzt aus der Wohnung zu entkommen.