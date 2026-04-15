Mann überfällt Tankstelle - Maskiert als Opa

Bad Belzig - Kennt Ihr noch den Film " The Town - Stadt ohne Gnade" mit Hollywood-Star Ben Affleck (53)? Eine Bande Krimineller überfällt dort Banken. Damit sie keiner erkennt, maskieren sie sich allesamt mit einer Opa-Maske. Weniger brutal, aber ebenfalls maskiert ging auch dieser Räuber in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) in Brandenburg vor.

Die Tankstellen-Mitarbeiterin kam der Forderung nach. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auch er setzte nach Polizeiangaben auf eine "Altherren-Faschingsmaske".

Demnach betrat der Maskierte am Dienstagabend gegen 21.36 Uhr die Tankstelle in der Brandenburger Straße, zückte eine Pistole und forderte Geld.

Die bedrohte Mitarbeiterin ging kein Risiko ein und öffnete lieber die Kasse, woraufhin der Räuber das Geld in einen Beutel schüttete. Anschließend ergriff er die Flucht.

Die Polizei suchte sofort noch die Umgebung ab. Vom Tatverdächtigen fehlte aber jede Spur.