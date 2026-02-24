Mann und Kind bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dresden - Am Montag wurden bei einem Unfall in Dresden ein Mann (37) und ein achtjähriges Kind verletzt - die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Demnach waren die beiden gegen 7.30 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs gewesen. Der 37-Jährige fuhr mit einem Rennrad die Straße entlang, der Junge saß dabei vor ihm auf dem Lenker.

Auf Höhe der Friedensstraße waren die beiden aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt - dabei wurde der Mann schwer und das Kind leicht verletzt. Beide wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt.