Mann und Kind bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Mann und ein Kind mit einem Rennrad in Dresden gestürzt waren, sucht die Polizei nun Zeugen.

Von Janina Rößler

Dresden - Am Montag wurden bei einem Unfall in Dresden ein Mann (37) und ein achtjähriges Kind verletzt - die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. (Symbolfoto)  © Robert Michael/dpa

Demnach waren die beiden gegen 7.30 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs gewesen. Der 37-Jährige fuhr mit einem Rennrad die Straße entlang, der Junge saß dabei vor ihm auf dem Lenker.

Auf Höhe der Friedensstraße waren die beiden aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt - dabei wurde der Mann schwer und das Kind leicht verletzt. Beide wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der (0351) 483 22 33 zu melden.

