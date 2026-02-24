Mann und Kind bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugen
Dresden - Am Montag wurden bei einem Unfall in Dresden ein Mann (37) und ein achtjähriges Kind verletzt - die Polizei sucht nun Zeugen.
Demnach waren die beiden gegen 7.30 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs gewesen. Der 37-Jährige fuhr mit einem Rennrad die Straße entlang, der Junge saß dabei vor ihm auf dem Lenker.
Auf Höhe der Friedensstraße waren die beiden aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt - dabei wurde der Mann schwer und das Kind leicht verletzt. Beide wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa