Mann verfolgt Mädchen (14) und rammt ihr Küchenmesser ins Bein, Klinge steckt in Oberschenkel
Von Christof Rührmair
Rosenheim - Ein unbekannter Mann hat in der Rosenheimer Innenstadt eine 14-Jährige mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.
Als die Polizei eintraf, steckte das Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimetern noch im Oberschenkel der Jugendlichen, wie die Beamten mitteilten. Sie wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der unbekannte und als etwa 30 Jahre alt beschriebene Mann die 14-Jährige am frühen Abend ansprach und um Geld und Zigaretten bat.
Als die Jugendliche ablehnte und wegging, verfolgte sie der Mann. Sie versuchte wegzulaufen, wurde aber von einem mutmaßlich geworfenen Gegenstand getroffen und kurz darauf in der Aventinstraße eingeholt.
Der Mann soll der 14-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und gesagt haben: "Du kommst mit mir!". Die junge Frau wehrte sich und wurde in den Oberschenkel gestochen. Der Täter flüchtete.
Jugendliche in Rosenheim brutal attackiert: Polizei sucht Zeugen
Der Mann wird als eher dünn mit längeren, etwa schulterlangen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug demnach ein pinkfarbenes T-Shirt, eine schwarze Lederjacke und eine Jogginghose.
Der 14-Jährigen zufolge roch sein Atem deutlich nach Alkohol. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa