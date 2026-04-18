Mann versucht, 15-Jährige in Auto zu ziehen: Mädchen wehrt sich gegen sexuellen Übergriff

Baden-Baden - Eine 15-Jährige ist am Freitagabend in Baden-Baden Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden.

Die Polizei ist noch immer auf der Suche nach dem Täter. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Jugendlichen habe ein etwa 30 Jahre alter Mann versucht, sie gegen 22 Uhr in ein schwarzes Auto zu ziehen, teilte die Polizei mit.

Sie habe sich jedoch dagegen wehren können, woraufhin der Mann versucht habe, sie in ein Gebüsch zu zerren. Dabei habe er sie den Angaben zufolge unsittlich berührt.

Laut Polizei rief die 15-Jährige dabei vehement um Hilfe, weshalb Menschen in der Nähe auf die Situation aufmerksam wurden und ihr zu Hilfe eilten. Der bislang unbekannte Mann sei daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen.