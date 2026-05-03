Mann von eigenem Traktor überrollt: 58-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

St. Johann - Ein Mann wurde am Samstagabend an einer Biogasanlage in St. Johann (Landkreis Reutlingen) von seinem eigenen Traktor überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Traktor machte sich selbständig und überrollte den Mann. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei mitteilte, führte der 58-Jährige gegen 18.20 Uhr einige Arbeiten abseits des Traktorgespanns durch. Dabei lief der Motor des Fahrzeugs, die Feststellbremse hatte der Mann allerdings vergessen.

Durch das Gefälle vor Ort kam der Traktor samt Anhänger in Bewegung und prallte nach einigen Metern auf einen geparkten Opel. Das Gespann schob das Auto einige Meter weiter vor sich her, ehe es gegen einen Baum krachte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 58-Jährige noch versucht, auf den Traktor aufzuspringen, um diesen zu stoppen. Doch dabei wurde er von der Landwirtschaftsmaschine überrollt.

Der Mann schaffte es noch selbständig den Rettungsdienst zu rufen. Aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen wurde er umgehend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.