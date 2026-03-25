Mann wählt Notruf und droht, Menschen zu töten und zu verbrennen: Polizei im Großeinsatz
Neuss - Ein 36-Jähriger hat in Neuss für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt, nachdem er angedroht hatte, Menschen und Polizisten töten zu wollen. Auch Spezialkräfte waren vor Ort.
Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete, hatte der Mann in der vergangenen Nacht gegen kurz nach Mitternacht zunächst den Notruf gewählt und telefonisch angedroht, Menschen töten und verbrennen zu wollen.
Umgehend rückte die Polizei daraufhin mit zahlreichen Kräften zur Anschrift des Mannes zu einem Mehrfamilienhaus im Kotthauser Weg aus, wo der 36-Jährige bereits einen Nachbarn per Messengerdienst bedroht hatte.
Im Verlauf des Einsatzes erklärte er dann auch gegenüber den anwesenden Kräften, Beamte töten und sich anschließend von der Polizei erschießen lassen zu wollen.
Zudem randalierte der 36-Jährige in seiner Wohnung und auf seinem Balkon im vierten Obergeschoss des Hauses, weshalb die Ordnungshüter schließlich Spezialkräfte der Polizei hinzuzogen.
36-Jähriger wird in psychiatrische Fachklinik eingewiesen
Diese konnten den Störenfried schließlich gegen 4.15 Uhr zum widerstandslosen Verlassen seiner Wohnung bewegen, ehe er anschließend unverletzt in Gewahrsam genommen wurde. "Dritte oder Einsatzkräfte kamen ebenfalls nicht zu Schaden", schilderte der Sprecher.
Der offenbar geistig verwirrte Mann wurde letztlich vom örtlichen Ordnungsamt und einem Arzt in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.
Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern zurzeit noch an.
Titelfoto: Marius Becker/dpa