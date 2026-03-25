Mann wählt Notruf und droht, Menschen zu töten und zu verbrennen: Polizei im Großeinsatz

Neuss - Ein 36-Jähriger hat in Neuss für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt, nachdem er angedroht hatte, Menschen und Polizisten töten zu wollen. Auch Spezialkräfte waren vor Ort.

Der 36-Jährige wurde am frühen Mittwochmorgen durch Spezialkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete, hatte der Mann in der vergangenen Nacht gegen kurz nach Mitternacht zunächst den Notruf gewählt und telefonisch angedroht, Menschen töten und verbrennen zu wollen.

Umgehend rückte die Polizei daraufhin mit zahlreichen Kräften zur Anschrift des Mannes zu einem Mehrfamilienhaus im Kotthauser Weg aus, wo der 36-Jährige bereits einen Nachbarn per Messengerdienst bedroht hatte.

Im Verlauf des Einsatzes erklärte er dann auch gegenüber den anwesenden Kräften, Beamte töten und sich anschließend von der Polizei erschießen lassen zu wollen.

Zudem randalierte der 36-Jährige in seiner Wohnung und auf seinem Balkon im vierten Obergeschoss des Hauses, weshalb die Ordnungshüter schließlich Spezialkräfte der Polizei hinzuzogen.