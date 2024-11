25.11.2024 07:55 3.229 Mann will bei Panne helfen: Was er dann aufdeckt, lässt ihn sofort die Polizei rufen

Am Sonntagabend kam es in Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) zu einem Polizeieinsatz, der sich so wohl auch in einem skurrilen Roadmovie hätte abspielen können.

Von Maximilian Hölzel

Altenkirchen - Drei Kinder auf Spritztour! Am Sonntagabend kam es in Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) zu einem Polizeieinsatz, der sich so wohl auch in einem skurrilen Roadmovie hätte abspielen können. Der Pannenhelfer und die Polizei staunten nicht schlecht, als sie herausfanden, wer die Fahrerin des Autos gewesen war. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Wie die Polizei berichtet, sicherte gegen 20 Uhr ein aufmerksamer Autofahrer zunächst ein Pannenfahrzeug, das in den Kurven zwischen Neitersen und Altenkirchen auf der B256 zum Stillstand gekommen war. Im Auto allerdings saßen lediglich drei Kinder! Unmittelbar verständigte der Helfer die Polizei, bei deren anschließender Sachverhaltsaufnahme sich herausstellte, dass tatsächlich ein 13 Jahre altes Mädchen das Auto gesteuert hatte. Polizeimeldungen Schlägerei vor Disco in Nürnberg: Polizisten angegriffen und verletzt Im Wagen saßen außerdem ein elf- und ein achtjähriger Junge. Wie kamen die Kinder an den verwendeten Autoschlüssel? Die Schlawiner, die einer örtlichen Jugendhilfeeinrichtung entlaufen waren, hatten sich ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge offenbar auf eine abenteuerliche Fahrt ins etwa 45 Minuten entfernte Neuwied begeben. Der unerlaubte Roadtrip endete jedoch nicht in Neuwied, sondern mitten auf der B256. Später kam außerdem ans Licht, dass die 13-Jährige nicht nur die Fahrerin war, sondern auch den Autoschlüssel aus der Jacke einer Mitarbeiterin "geborgt" hatte.

