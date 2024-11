Mann will Gaststätte nicht verlassen - und verletzt Polizisten!

Wernigerode - Am späten Dienstagabend kam es im Landkreis Harz zu einem körperlichen Übergriff auf mehrere Polizeibeamte - und alles nur, weil der Täter eine Gaststätte nicht verlassen wollte.

Ein 26-jähriger Mann randalierte in einer Harzer Gaststätte. (Symbolbild) © Zacharie Scheurer/dpa

Gegen 21.35 Uhr hielt sich ein 26 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in der Breiten Straße in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) auf. Nach einigen Gläsern Alkohol verhielt er sich plötzlich aggressiv und stritt sich mit anderen Gästen.

Der Inhaber sprach dem Störenfried daraufhin ein Hausverbot aus. Der 26-Jährige wollte das Lokal allerdings nicht verlassen, weshalb die Besitzer die Polizei riefen.

Auch den Einsatzkräften gegenüber verhielt sich der Betrunkene aggressiv und beleidigte sie, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Als die Polizisten ihn schließlich festnehmen wollten, wehrte er sich so heftig, dass sowohl ein Beamter als auch der 26-Jährige selbst leicht verletzt wurden.