Mann will nach Deutschland einreisen, doch seine Vergangenheit holt ihn ein

Weil am Rhein - Ein abgeschobener Straftäter ist kurz vor einer unerlaubten Einreise nach Deutschland in der Schweiz gestoppt worden.

Endstation Basel: Auf dem Bundespolizeirevier war für einen per Haftbefehl gesuchten Tunesier die Reise zu Ende. © Patrick Seeger/dpa

Am gestrigen Montagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den tunesischen Staatsangehörigen in einem Fernzug in Richtung Deutschland.

Laut Polizeiangaben endete seine Reise jedoch abrupt auf dem Bundespolizeirevier Basel, da er keine Ausweisdokumente mit sich führte.

Dann wurde die Luft immer dünner für den einreisewilligen Mann: Im Zuge einer Überprüfung der Fingerabdrücke kam ans Tageslicht, dass noch ein Haftbefehl gegen die Person zu vollstrecken war.

Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes war der Mann von einem deutschen Gericht vor fünf Jahren zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worden.