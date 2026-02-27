Mann will nur eine Zigarette rauchen, plötzlich fliegen die Fäuste

Gröningen - Am späten Donnerstagabend flogen die Fäuste im Landkreis Börde: Zwei Gruppen von Hilfsarbeitern gingen aufeinander los und wurden verletzt.

Ein Mann in der Börde wurde beim Rauchen verprügelt. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Gegen 21.20 Uhr hielt sich ein Rumäne vor einem Mehrfamilienhaus im Hederslebener Weg in Gröningen (Sachsen-Anhalt) auf, um eine Zigarette zu rauchen.

Plötzlich wurde er von einer Gruppe ukrainischer Hilfsarbeiter angegriffen, da sie sich von lauter Musik aus dem Erdgeschoss des Hauses gestört fühlte.

Die Angreifer schlugen dem Passanten mehrmals ins Gesicht, woraufhin mehrere rumänische Anwohner eingriffen und sich verteidigten.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurden mehrere Männer durch die Schlägerei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls wurden eingeleitet.