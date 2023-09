Teenager will ohne Papiere nach Deutschland einreisen, dann wird er dreist

Konstanz - Was hat er sich nur dabei gedacht? Um illegal nach Deutschland einzureisen, hat ein junger Mann am Grenzübergang Konstanz den Versuch unternommen, Polizisten zu bestechen.

Ein mehr als unmoralisches Angebot erhielten Konstanzer Polizisten von einem einreisewilligen Mann aus der Schweiz. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Ein 18-Jähriger soll versucht haben, sich mithilfe eines Geldscheins den polizeilichen Maßnahmen bei seiner Einreise nach Deutschland zu entziehen.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, ging den Beamten der Bundespolizeiinspektion Konstanz anlässlich einer Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Strecke von Mailand nach Hamburg am gestrigen Dienstagabend am Grenzübergang ein afghanischer Staatsangehöriger ins Netz.

Die für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Ausweisdokumente konnte der junge Mann nicht vorlegen. Als ihn die Bundespolizisten deshalb aus dem Bus baten, holte er 20 Schweizer Franken aus der Hosentasche und bot sie den Beamten an. Die Bundespolizisten lehnten das Angebot ab.

Die Einreise in die Bundesrepublik wurde dem 18-Jährigen aufgrund der fehlenden Dokumente schließlich verwehrt.