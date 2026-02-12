Versuchte Tötung? Neue Details nach Fund von lebloser Frau und schwer verletztem Mann

Heilbad Heiligenstadt - Am Mittwoch rückte ein Großaufgebot der Polizei nach Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) aus . Nun gibt es weitere Erkenntnisse.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Gregor Mühlhaus

Kurz vor 6.30 Uhr im Bereich der Gartenstraße war ein 39-Jähriger schwer verletzt festgestellt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, befindet sich der 39-Jährige mittlerweile in einem stabilen Zustand.

Den Angaben nach sollen die Verletzungen durch seine Lebensgefährtin verursacht worden sein. Die Kripo Nordhausen ermittelt deshalb wegen "eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil des Mannes", heißt es.

Bei der Frau, die leblos im Bereich einer Bahnstrecke bei Heiligenstadt entdeckt wurde, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Partnerin des Mannes, teilt die Polizei mit. Die Dame war von einem Zug erfasst worden und anschließend gestorben.

Um die genaue Todesursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ein sogenanntes Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet.