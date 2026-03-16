Mann wird ohne Ticket im Zug erwischt - und büxt über Gleise aus

Stendal - Waghalsiger Fluchtweg: Am Sonntagmorgen wurde ein Mann ohne Ticket in einem Zug erwischt. Da er sich keiner Polizeikontrolle unterziehen wollte, flüchtete er über Bahngleise.

Ein Mann flüchtete über Bahngleise, weil er kein Zugticket vorzeigen konnte. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 9.55 Uhr meldete die Leitstelle der Deutschen Bahn, dass sich ein 37 Jahre alter Fahrgast aus Armenien im ICE zwischen Berlin und Stendal (Sachsen-Anhalt) aufhalten würde.

Die Beamten der Bundespolizei trafen den Mann schließlich am Bahnhof Stendal an und wollte ihn mit zur Dienststelle nehmen.

Schon da zeigte sich der Schwarzfahrer unkooperativ und stemmte sich gegen die Polizisten.

Kurz vor den Diensträumen der Bundespolizei riss sich der 37-Jährige plötzlich los, lief bis zum Ende des Bahnsteigs, übersprang ein Geländer, hüpfte in die Bahngleise und rannte davon.

Glücklicherweise konnten ihn die Einsatzkräfte wenig später auffinden - er hockte unter einem Gebüsch. Bei der Festnahme beleidigte er die Beamten.