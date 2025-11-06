Mann wirft in Chemnitz Werkzeug aus Fenster: Psychiatrie

Chemnitz - Die Polizei rückte am Mittwochabend in die Elisenstraße auf dem Brühl in Chemnitz aus. Ein Mann schleuderte gegen 20 Uhr Schraubenschlüssel, Werkzeug und andere Gegenstände aus dem Obergeschoss eines Hauses.

Die Polizei rückte am Mittwochabend in die Elisenstraße auf dem Brühl aus. © Haertelpress

Dabei traf er wohl geparkte Autos, Nachbarn und Polizisten. Gefahr im Verzug!

Schwer ausgerüstete Beamte mit Schilden stürmten schließlich das Gebäude, während die Feuerwehr vorsorglich ein Sprungtuch aufspannte - für den Fall, dass der Mann aus dem Fenster springen sollte.

Die Einsatzkräfte konnten schlussendlich den Randalierer überwältigen.