Mann zielt auf Sportplatz mit Pfeil und Bogen auf mehrere Kinder

Der 40-Jährige hatte den Sportbogen auf die Kinder gerichtet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (Symbolfoto) © 123RF/farmer

Wie die Polizei am Dienstag erklärte, hatte ein 40-Jähriger drei Kinder im Alter von acht und neun Jahren auf einem Sportplatz im Ortsteil Gommla bedroht.

Den Angaben nach hatte der Mann einen gespannten Sportbogen mit angelegtem Pfeil mehrfach auf die Kinder gerichtet. Zuvor hatte er sie aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Als die Kids dieser Forderung nicht nachkamen, zielte er mehrfach auf sie. Die Kinder überstanden die Situation jedoch unverletzt und konnten flüchten.

Die Polizei konnte in der Folge die Wohnanschrift des 40-Jährigen ausfindig machen. Am Montag (30. März) durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Dort fanden die Ermittler neben dem Tatmittel unter anderem verbotene Waffen und Waffenteile sowie Betäubungsmittel und Bargeld. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.