Mann zweimal ohne Ticket im ICE, dann klicken die Handschellen

Nürnberg/Ingolstadt - Gleich zweimal an einem Abend wurde ein Mann ohne Ticket und ohne Ausweis im ICE erwischt. Beim ersten Mal durfte er die Polizeiwache wieder verlassen, doch beim zweiten Mal wurde es ernst.

Bundespolizisten nahmen den Mann (28) am Bahnhof in Empfang. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, meldeten sich die Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Sonntag gegen 20.30 Uhr aus dem ICE von Erfurt nach Nürnberg.

Ein 28-jähriger Syrer hatte weder Fahrkarte noch Ausweis. Um seine Identität zu klären, wurde er am Nürnberger Hauptbahnhof in Empfang genommen und zur Dienststelle gebracht.

Anschließend durfte er wieder gehen, erklärten die Beamten. Doch wenig später gab es ein Wiedersehen: In einem ICE in Richtung München war erneut ein Fahrgast ohne Ticket und ohne Ausweis unterwegs - es handelte sich um denselben Mann.

Der 28-Jährige wurde daraufhin in Ingolstadt vorläufig festgenommen. Am Montagvormittag kam er vor einen Haftrichter, seitdem sitzt er in der JVA Nürnberg, so die Bundespolizei.