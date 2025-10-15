Mann zwingt Vater zum Drogenkonsum und bedroht Vermieterin mit Feuer

Nabburg - Am späten Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, rastete ein 26-Jähriger im Landkreis Schwandorf völlig aus. Sein Vater konnte sich nur durch eine waghalsige Aktion retten.

Die Polizei nahm den 26-Jährigen fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Ein Mann hat bei einem Streit in seiner Wohnung in der Oberpfalz seinen Vater zum Drogenkonsum gezwungen und seine Vermieterin mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet.

Die Frau soll der 26-Jährige auch mit einem Feuerzeug bedroht haben, teilte die Polizei mit. Ermittelt werde wegen eines mutmaßlichen Tötungsversuchs.

Der Vater des Mannes habe sich durch einen Sprung aus dem Fenster im ersten Stock des Hauses in Nabburg (Landkreis Schwandorf) gerettet.

Sein Sohn hatte den Mann und die Frau zuvor laut Polizei in seiner Wohnung festgehalten. Die Vermieterin sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden, der Vater sei unverletzt geblieben.

Als Grund des Streits vermutet die Polizei "länger zurückliegende Auseinandersetzungen". Details dazu wollte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht nennen.