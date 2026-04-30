Maskierte überfallen Spielothek: Hubschrauber und Hunde suchen Täter

Nürnberg - Eine Spielothek im Nürnberger Westen wurde am Donnerstagvormittag ausgeraubt. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach den flüchtigen Tätern.

Polizeiautos stehen vor der Spielhalle in der Johannisstraße in Nürnberg. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Ermittler mitteilten, verschafften sich zwei maskierte Männer gegen 9 Uhr Zutritt zur Spielhalle in der Johannisstraße.

Einer von ihnen soll eine Schusswaffe getragen und damit gedroht haben. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befanden sich zum Zeitpunkt der Tat eine Mitarbeiterin sowie eine Kundin in dem Gebäude", erklärt der Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, Oliver Trebing. Sie wurden nicht verletzt und werden derzeit noch zum Geschehen vernommen.

Die Täter flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß. Wie viel sie rauben konnten, blieb zunächst unklar. "Das Raubgut beziehungsweise das erlangte Gut ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen", so Trebing.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte daraufhin nach den Tätern. Dabei waren auch ein Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz.