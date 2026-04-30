Täter brechen Auto auf: Darauf hatten sie es abgesehen
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Gera - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher noch unbekannte Täter ein Auto in Gera auf.
Die Täter drangen in der Nacht auf noch ungeklärte Weise in den Pkw eines 25-Jährigen in der Karl-Matthes-Straße ein.
Aus dem Fahrzeug wurde nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei nur das Autoradio entwendet.
Bei der Aktion entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden.
Titelfoto: 123RF/ djedzura