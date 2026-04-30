Täter brechen Auto auf: Darauf hatten sie es abgesehen

Gera - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher noch unbekannte Täter ein Auto in Gera auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte ein Auto in Gera auf und entwendeten ein Autoradio. (Symbolbild) © 123RF/ djedzura

Die Täter drangen in der Nacht auf noch ungeklärte Weise in den Pkw eines 25-Jährigen in der Karl-Matthes-Straße ein.

Aus dem Fahrzeug wurde nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei nur das Autoradio entwendet.

Bei der Aktion entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.