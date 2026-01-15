Maskierter Messer-Mann überfällt Supermarkt: Wer hat etwas gesehen?

Bonn - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Bonn-Beuel fahndet die Polizei nach einem Unbekannten.

Der unbekannte Supermarkt-Räuber wird als 40 bis 50 Jahre alter Mann beschrieben. (Symbolbild) © 123rf/vectorfusionart

Wie die Ordnungshüter am Donnerstag mitteilten, hatte der Gesuchte das Geschäft auf der Reinold-Hagen-Straße am Mittwochnachmittag gegen 17.05 Uhr betreten. Vor Ort forderte er einen Kassierer unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf.

Mit seiner Beute im Gepäck flüchtete der Mann anschließend über eine Fußgängerbrücke über den nahe gelegenen Mühlenbach in Richtung der Reinold-Hagen-Straße vom Tatort.



Daraufhin leitete die Polizei umgehend eine Großfahndung ein, die bislang allerdings ergebnislos blieb.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

zur Tatzeit bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli und schwarzer Jogginghose sowie mit einem Mund-Nasen-Schutz verhüllt

leichter Buckel.

Bei der Tatwaffe könnte es sich laut Polizei um ein Jagdmesser mit dunkler Klinge gehandelt haben.