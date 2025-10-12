Massenschlägerei verhindert? Polizei kommt gerade noch rechtzeitig

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Polizei! Am Samstagabend sind im Stadtteil Stellingen Fangruppen des FC St. Pauli und des HSV aufeinander getroffen, die Einsatzkräfte kamen gerade noch rechtzeitig.

Die Polizei kontrollierte mehrere Fahrzeuge. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatten sich die HSV-Fans auf dem Parkplatz des Indoorspielplatzes "rabatzz!" zusammengerottet und waren dort von den St.-Pauli-Anhängern entdeckt worden.

Zeugen waren auf die aufgeheizte Situation aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt.

Die Einsatzkräfte kamen noch rechtzeitig und konnten ein Aufeinandertreffen verhindern. Zahlreiche Personen flüchteten in ihren Fahrzeugen.