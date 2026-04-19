Massive Gewalt in Ulm: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden

Ulm - Gewalttat am Ulmer Karlsplatz: Die Polizei fand dort in den frühen Morgenstunden des Samstages einen schwerst verletzten Mann.

Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Gegen 2 Uhr wurden die Beamten zum Karlsplatz gerufen. Vor Ort lag ein Mann mit schwersten Verletzungen am Boden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er mit lebensgefährlichen Wunden in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei wurde der Mann "mutmaßlich durch massive Gewalteinwirkungen" verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind jedoch noch unklar.

Spezialisten sicherten in der Nacht Spuren. Über die Identität des Opfers machten Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bisher keine weiteren Angaben.