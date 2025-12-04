Verstörend: Mädchen lässt sich von Zug überrollen und rennt lachend weg

Wannweil - Einen Schutzengel und extrem viel Glück hatte eine junge Frau am Mittwochmorgen in Wannweil (Kreis Reutlingen). Sie legte sich zwischen die Schienen und ließ einen Zug über sich hinwegrollen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizei stieg die bislang Unbekannte gegen 10.10 Uhr in den Gleisbereich und legte sich flach und parallel zu den Schienen auf den Boden.

Ein herannahender Metropolexpress, der auf der Strecke von Tübingen nach Reutlingen unterwegs war, näherte sich zu diesem Zeitpunkt mit etwa 110 Kilometern pro Stunde.

Der Zugführer erkannte die Person im Gleis und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Aufgrund des langen Bremswegs konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass der Zug die Frau überrollte.

Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, beobachtete eine Kundenbetreuerin im Zug, wie die junge Frau unter dem Wagen hervorkroch. Sie soll aufgestanden und lachend vom Tatort geflüchtet sein.

Die Reisenden im Zug blieben durch das plötzliche Bremsmanöver unverletzt.