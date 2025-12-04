Verstörend: Mädchen lässt sich von Zug überrollen und rennt lachend weg
Wannweil - Einen Schutzengel und extrem viel Glück hatte eine junge Frau am Mittwochmorgen in Wannweil (Kreis Reutlingen). Sie legte sich zwischen die Schienen und ließ einen Zug über sich hinwegrollen.
Laut Polizei stieg die bislang Unbekannte gegen 10.10 Uhr in den Gleisbereich und legte sich flach und parallel zu den Schienen auf den Boden.
Ein herannahender Metropolexpress, der auf der Strecke von Tübingen nach Reutlingen unterwegs war, näherte sich zu diesem Zeitpunkt mit etwa 110 Kilometern pro Stunde.
Der Zugführer erkannte die Person im Gleis und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Aufgrund des langen Bremswegs konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass der Zug die Frau überrollte.
Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, beobachtete eine Kundenbetreuerin im Zug, wie die junge Frau unter dem Wagen hervorkroch. Sie soll aufgestanden und lachend vom Tatort geflüchtet sein.
Die Reisenden im Zug blieben durch das plötzliche Bremsmanöver unverletzt.
Was war die Motivation?
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach der Unbekannten. Sie soll zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein und schulterlange Haare gehabt haben. Sie trug eine schwarze Daunenjacke und dunkelblaue Jeans.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/550491020 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.
Die Behörden weisen zudem eindringlich darauf hin, dass sich Züge fast lautlos nähern. Ein Zug mit 100 Kilometern pro Stunde hat einen Bremsweg von bis zu 1000 Metern. Aufenthalte im Gleisbereich sind demnach verboten und lebensgefährlich.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa