Mann belästigt Weihnachtsmarkt-Besucher im Erzgebirge
Annaberg-Buchholz - Auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) bepöbelte ein betrunkener Mann am Mittwoch andere Besucher.
Am Mittag wurde die Polizei auf den Markt gerufen, weil sich ein Mann dort unangemessen verhielt.
Der 42-Jährige, der an einem Hauseingang saß, wurde dann kontrolliert. Dabei verhielt er sich laut Polizei aggressiv und wurde nach einem Platzverweis beleidigend.
"Dem Platzverweis kam er trotz mehrerer Aufforderungen auch nicht nach, sodass die Beamten diesen durchsetzen und den Mann wegtragen mussten", heißt es weiter.
Dabei trat der 42-Jährige nach den Einsatzkräften, die Polizisten blieben unverletzt.
Der Mann hatte 2,8 Promille intus und musste aufgrund seines Zustands in eine Klinik gebracht werden.
Der Deutsche bekam Anzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.
Titelfoto: Uwe Meinhold