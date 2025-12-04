Mann belästigt Weihnachtsmarkt-Besucher im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) bepöbelte ein betrunkener Mann am Mittwoch andere Besucher.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz bepöbelte ein betrunkener Mann andere Besucher. © Uwe Meinhold

Am Mittag wurde die Polizei auf den Markt gerufen, weil sich ein Mann dort unangemessen verhielt.

Der 42-Jährige, der an einem Hauseingang saß, wurde dann kontrolliert. Dabei verhielt er sich laut Polizei aggressiv und wurde nach einem Platzverweis beleidigend.

"Dem Platzverweis kam er trotz mehrerer Aufforderungen auch nicht nach, sodass die Beamten diesen durchsetzen und den Mann wegtragen mussten", heißt es weiter.

Dabei trat der 42-Jährige nach den Einsatzkräften, die Polizisten blieben unverletzt.