Mann wird beim Schwarzfahren erwischt - und hat vermisste 13-Jährige bei sich

Aachen - Mit einer vermissten 13-Jährigen ist ein Mann in einem ICE von Köln nach Aachen gefasst worden.

Nach Angaben der Bundespolizei laufen auch in Dänemark bereits Ermittlungen gegen den 24-Jährigen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Es werde wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger gegen den 24-Jährigen ermittelt, teilte die Bundespolizei mit.

Mit der Minderjährigen sei der Mann am Mittwoch in dem Zug beim Schwarzfahren entdeckt worden. Die Beamten hätten deshalb die Personalien der beiden aufgenommen.

Die Dänin habe sich als 18-Jährige ausgegeben und einen falschen Namen genannt. Eine Anfrage an Behörden in Dänemark habe ergeben, dass es sich um eine 13-Jährige handelte, die vermisst wurde.

Die Bundespolizei nahm den Dänen und das Mädchen vorläufig fest. In Deutschland werde wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt, sagte der Sprecher.

Auch in Dänemark wird nach Angaben der Bundespolizei gegen den Mann ermittelt.

Zu klären sei, ob das Mädchen freiwillig mit dem 24-Jährigen mitgegangen sei und ob der Mann es ins Ausland gebracht habe, sagte der Sprecher.