Mega-Beute mit fremden Kreditkarten: Polizei sucht nach dieser Blondine

Neuruppin - Eine junge Frau soll mit fremden Kreditkarten eine sechsstellige Bargeldsumme erbeutet haben. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach der Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Diese junge Frau steht im Verdacht, mit fremden Kreditkarten in Bankfilialen eine hohe Bargeldsumme abgehoben zu haben. © Polizei Brandenburg

Nach bisherigen Ermittlungen soll die Frau in den Besitz mehrerer Kreditkarten gelangt sein und diese anschließend für Bargeldabhebungen genutzt haben.

Demnach schlug sie am 6. und 12. April in einer Filiale der Raiffeisenbank in der Berliner Straße in Fehrbellin zu. Weitere Abhebungen soll sie am 19. und 20. April sowie am 16. Mai in einer Bankfiliale in der Karl-Marx-Straße in Neuruppin vorgenommen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtige auf diese Weise insgesamt einen Betrag im sechsstelligen Bereich erlangte. Sämtliche Bargeldverfügungen sollen von derselben Frau durchgeführt worden sein.

Um die Identität der Tatverdächtigen zu klären, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der jungen Blondine.