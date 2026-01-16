Mega-Fund! Zoll findet große Menge an Drogen in Auto

Hückelhoven - Dem Aachener Zoll ist in der vergangenen Woche ein Coup auf der A46 gelungen. Die Beamten konnten zwei Personen mit einer Menge Drogen festnehmen.

Bei einer Überprüfung fand das Hauptzollamt Aachen eine große Menge an Drogen. © Bildmontage: Hauptzollamt Aachen

Nach Angaben der Behörde überprüfte der Aachener Zoll in der Nacht von Donnerstag (8. Januar) auf Freitag (9. Januar) auf einem Parkplatz bei Hückelhoven ein Auto, in dem ein 28-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau saßen.

In dem Wagen der beiden Deutschen fanden die Zollbeamten mehr als vier Litern Amphetaminöl, fast zweieinhalb Kilo Ecstasy-Pillen, 63 Gramm Marihuana und neun Gramm Amphetamin.

Sowohl gegen den 28-Jährigen als auch gegen die 55 Jahre alte Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Konsumcannabisgesetz eröffnet.