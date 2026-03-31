Mehr als drei Promille: Betrunkener Mann zweimal innerhalb weniger Stunden gestoppt

Bodenwöhr - Ein betrunkener Autofahrer wurde Dienstagnacht zweimal innerhalb von drei Stunden von der Polizei gestoppt. Den Angaben nach wurde der 54-Jährige in der Nacht im Landkreis Schwandorf mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut kontrolliert.

Der Mann hatte über drei Promille. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der Mann habe Blut abgeben müssen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. "Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser aufgrund einer früheren Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden ist", heißt es im Pressebericht der Polizei.

Drei Stunden später kontrollierten Polizisten den Fahrer erneut, als er mit seinem Wagen auf einer Staatsstraße bei Bruck in der Oberpfalz fuhr.