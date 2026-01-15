Mehrere Angriffe auf Passanten: Verdächtiger im Hauptbahnhof festgenommen

Leipzig - Seit Dezember 2025 fällt ein Mann am Leipziger Hauptbahnhof immer wieder negativ auf, weil er vermeintlich die Passanten angreift. Am Montagnachmittag hat die Bundespolizei ihn festgenommen.

Der Mann hat im Bereich des Hauptbahnhofes immer wieder Menschen mit Gegenständen angegriffen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Vorher war er wieder negativ aufgefallen, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstagmorgen mit.

Am Montag soll er unter anderem eine 37-Jährige mit einer Glasflasche beworfen und sie am Kopf getroffen haben. Sie blutete und musste medizinisch behandelt werden.

Außerdem folgte der Mann einem 17-Jährigen unbemerkt und schlug ihn dann mit einem Stein auf den Hinterkopf. Der Teenager erlitt Schmerzen, musste aber nicht behandelt werden.

Die Einsatzkräfte nahmen den 32-jährigen Bulgaren fest und brachten ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig zu einem Haftrichter und dann direkt in die Justizvollzugsanstalt.