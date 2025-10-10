Mehrere Fälle: Autofahrer spricht Kinder an und animiert sie, ihm an seinem Van zu helfen

Eschweiler - Nahe einer Schule in Eschweiler soll ein bislang unbekannter Mann aus seinem Van heraus mehrmals Kinder angesprochen haben. Die Eltern sind in Alarmbereitschaft - die Polizei hat derweil ihre Präsenz verstärkt.

Der Mann soll aus seinem Van heraus Kinder nahe einer Schule angesprochen haben. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123RF/romrodinka

Nach Angaben der Beamten in Aachen war es offenbar am 30. September und am 9. Oktober zu derartigen Vorfällen im Nahbereich einer Schule gekommen sein. Demnach soll der Fahrer eines weißen Vans ein Kind dazu animiert haben, ihm an seinem Fahrzeug zu helfen.

Einer der Vorfälle sei von einem Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet worden.

Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen und prüfen derzeit die Hintergründe zum Sachverhalt. Die Kriminalpolizei stehe zudem im Austausch mit den Betroffenen und der Schule und zeige derzeit verstärkt Präsenz im Nahbereich und im erweiterten Umfeld der Schule.

Die Beamten erklärten, dass sie die Sorgen aller betroffenen Personen ernst nehmen und jedem Hinweis nachgingen. So könnten konkrete Hinweise per E-Mail an Poststelle.Aachen@polizei.nrw.de abgegeben werden, während in dringenden Fällen der Notruf gewählt werden soll.