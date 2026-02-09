Unverpackt und ohne Kühlung: Polizei zieht Ekelfleisch-Transport aus dem Verkehr

Schweinfurt - In Schweinfurt hat die Polizei am Freitag (6. Februar) über 200 Kilogramm Ekelfleisch, das für den Verkauf vorgesehen war, aus dem Verkehr gezogen.

Das eigentlich für den Verkauf vorgesehene Fleisch musste entsorgt werden. (Symbolfotos) © Bild-Montage: Lino Mirgeler/dpa, 123rf/tanitost

Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatten Beamte gegen 11.20 Uhr den Kleintransporter eines 35 Jahre alten Fahrers in der Niederwerrner Straße kontrolliert.

Auf der Ladefläche habe das Fleisch teilweise ohne Verpackung auf Holzpaletten im Dreck gelegen. Eine Kühlung habe es zudem nicht gegeben.