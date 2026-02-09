Unverpackt und ohne Kühlung: Polizei zieht Ekelfleisch-Transport aus dem Verkehr
Schweinfurt - In Schweinfurt hat die Polizei am Freitag (6. Februar) über 200 Kilogramm Ekelfleisch, das für den Verkauf vorgesehen war, aus dem Verkehr gezogen.
Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatten Beamte gegen 11.20 Uhr den Kleintransporter eines 35 Jahre alten Fahrers in der Niederwerrner Straße kontrolliert.
Auf der Ladefläche habe das Fleisch teilweise ohne Verpackung auf Holzpaletten im Dreck gelegen. Eine Kühlung habe es zudem nicht gegeben.
Daraufhin ordneten die Polizisten an, dass die etwa 220 Kilogramm Fleisch fachgerecht entsorgt werden müssen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
