Mehrere Kinder mit Inlinern auf Bahnbrücke, dann kommt ein Zug
Burkhardtsdorf - Am Dienstagabend waren drei Kinder auf Inlineskates einer Bahnbrücke im Erzgebirge unterwegs.
Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Fahrzeugführerin der Citybahn die Kinder gegen 18.44 Uhr auf der Strecke Burgstädt - Aue im Bereich zwischen Dittersdorf und Burkhardtsdorf entdeckt.
Die Mädchen im Alter von elf Jahren waren unmittelbar neben den Gleisen unterwegs. Die Fahrerin konnte die Bahn durch eine Gefahrenbremsung rechtzeitig vor der Brücke zum Stehen bringen.
Als eine Streife kurz nach 19 Uhr an der Brücke eintraf, waren auch schon die Erziehungsberechtigten der Mädchen angekommen.
"Die Einsatzkräfte belehrten die Kinder und Erziehungsberechtigten vor Ort und warnten eindringlich vor den Gefahren im Gleisbereich", so ein Polizeisprecher.
Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte die Strecke gegen 19.25 Uhr wieder freigegeben werden.
Die Bundespolizei warnt in dem Zusammenhang, wie leichtsinnig und lebensgefährlich der Aufenthalt im Gleisbereich ist. "Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen", so die Polizei.
Titelfoto: Bundespolizei