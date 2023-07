Mehrere Körperverletzungen an einem Abend in Halle

Halle (Saale) - Am gestrigen Samstag kam es zu mehreren Körperverletzungen im Stadtgebiet, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt.

Auf dem Marktplatz in Halle musste die Polizei einem aggressiven Mann Handfesseln anlegen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Samstagabend gegen 19 Uhr gerieten zunächst zwei Männer vor einem Supermarkt am Hallmarkt in eine körperliche Auseinandersetzung.

Ein 29-jähriger Tatverdächtiger wurde noch in der Nähe des Tatorts durch Polizeibeamte aufgegriffen. Eine medizinische Behandlung des Mannes war nicht notwendig, wie die Polizei erklärte. Die Identität seines Kontrahenten sei derzeit noch unbekannt.

Das sollte jedoch nicht der letzte derartige Einsatz für die Beamten gewesen sein: Eine weitere Gewalttat ereignete sich am Samstagabend auf dem Marktplatz.

Demnach kam es gegen 20.30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle zu einem Streit zwischen drei Personen im Alter zwischen 30 und 51 Jahren.

Dabei wurde der 51-Jährige leicht verletzt. Die Polizei musste dem 30-jährigen Beteiligten vorerst Handfesseln anlegen, weil dieser sich aggressiv gegenüber anderen Passanten verhielt - und das trotz der Anwesenheit der Beamten!