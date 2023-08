Mehrere Schüsse bei Stuttgart: Zwei junge Männer schwer verletzt!

Ostfildern - Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Ostfildern (Landkreis Esslingen) vermutlich durch Messerstiche schwer verletzt worden.

In Ostfildern soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. © 7aktuell.de / Enrique Kaczor

Wie eine Polizeisprecherin am Montag weiter sagte, fielen am Sontag gegen 21 Uhr auf einer Straße zudem mehrere Schüsse. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus einer Schreckschusswaffe abgegeben.

Am Tatort in der Kleinstadt bei Stuttgart wurden mehrere Patronenhülsen gefunden. Die 16 und 18 Jahre alten Männer kamen in Krankenhäuser. Von Verdächtigen und der Tatwaffe fehlte zunächst jede Spur.

Die Polizei fahndete kurz nach der Tat am Sonntagabend auch mit einem Hubschrauber nach Tätern. Mehrere Menschen seien im Stadtgebiet überprüft worden, kamen aber wieder auf freien Fuß, sagte die Sprecherin.